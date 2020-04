Rahvas laenudega hädas: eluasemelaenude maksepuhkuste taotluste arv suureneb

SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Tammearu sõnul on maksepuhkuste taotluste arv võrreldes eriolukorra eelse perioodiga kasvanud, kuid vajadus maksepuhkuste järele ei ole olnud massiline. Leevendusi laenumaksetes on eriolukorra esimesel kuul vajanud 1 400 eraklienti, 60 protsenti neist kodulaenudega ning ülejäänud väikelaenude ja liisingute maksetega.

Tammearu märgib, et viimasel kuul on laenuvõtjad muutunud ettevaatlikumaks ning teevad laenuotsuseid kaalutletumalt. See väljendub uute kodulaenu taotluste ja ka lepingute vähenenud arvudes. «Soovitame tänastel laenuvõtjatel hoolikalt läbi mõelda, kas ja kuidas võib tänane olukord mõjutada teda ja tema tööandjat ning seda mitte üksnes antud hetkel, vaid ka järgnevate kuude jooksul. Kui on vähegi kahtlus, et hetke olukorrast tulenevalt võib tulevikus töötasu väheneda või tööandja on sunnitud töötajate arvu vähendama, soovitame laenu võtmise otsus olukorra selginemiseni edasi lükata,» räägib Tammearu.

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on maksepuhkuste taotluste esimene suur hüpe ära olnud ning uute taotluste arv on praegu langustrendis. «Samas tuleb arvestada, et laiem mõju võib alles hakata avalduma,» lisas Raadik.

Luminor pangale on erakliendid esitanud kokku ligi 1700 maksepuhkuse avaldust ning umbes 60 protsenti neist puudutavad kodulaene. Samas pole ära kadunud ka uute kodulaenude taotlused. Mis puudutab uute kodulaenude väljastamist, siis on Luminori krediiditoodete juhi sõnul olnud kodulaenu soovijaid viimastel nädalatel selgelt vähem, kuid sellegipoolest pole huvi selle vastu kadunud.