Omanike keskliit: kultuuripärandit tuleb kaitsta kohalikul tasandil, mitte Tallinnast

Eesti omanike keskliit on seisukohal, et tsentraliseeritud korras muinsuskaitsealade juhtimine pole edukas. Keskliidu sõnul näitab Euroopa arenenud ühiskondade kogemus, et kultuuripärand on paremini hoitud riikides, mis usaldavad kultuuripärandi kohalikule kogukonnale. Omanike hinnangul peab ka Eesti oma senist kurssi muutma ning minema teed, mida näitavad rahvusvahelised kultuuripärandi säilimisele suunatud konventsioonid ning arenenud ühiskondadega riikide kogemus.