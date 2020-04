Ära nii tee: nuustiku puhastamisega seotud väärarusaam, mis toob vaid kahju

Sügaval nuustikus on nimelt seebi ja puhastusvahendite jäägid, mis võivad pesumasina töötsükli vältel liialt palju seebivahtu eritada. See omakorda võib põhjustada lekkeid, vahendab 9now.nine.com.au.

Selle asemel, et käsnade või nuustikute eluiga pikendada, on mõttekam need lihtsalt iga paari nädala tagant välja vahetada. Mikroobipesaks olevaid nuustikuid-käsnu soovitatakse tihtipeale ka mikrolaineahjus kuumutada, ent paljude teadlaste sõnul leidub ka taolisi baktereid, mis kuumtöötlemise suurema vaevata üle elavad.