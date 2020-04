Iga viienda Eesti inimese kodust vara kaitseb neljajalgne

Uuringust tuleb välja, et võrreldes eelmise aastaga on kodukindlustajate arv tõusnud viis protsenti ning endiselt on kodukindlustus ülekaalukalt kõige populaarsem kindlustusliik peale kohustuslikku liikluskindlustust. Samas pole aga ligi neljandik inimestest oma kodu või koduse vara kaitsmiseks kasutusele võtnud ühtegi täiendavat abinõud.