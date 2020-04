Kriis on toonud kinnisvaraturule uue liidri

«Üüriturule on tulnud suur hulk kortereid, mida enne üüriti kõrgema tulu ootuses lühiajaliselt välja valdavalt välismaistele turistidele, kuid nüüd otsitakse neile pikaajalisi üürnikke või pakutakse inimestele mõnel üüripinnal võimalust suisa karantiini pidada,» rääkis kinnisvaraportaali City24.ee juht Karin Noppel-Kokerov. Omanike turg on asendunud üürnike turuga.

Tema sõnul hakkab üüripakkumiste puhul silma, et turule on jõudnud palju kauni sisekujundusega kortereid, mida enne võis valdavalt vaid AirBnb või Booking.com-i pakkumistest leida.

«Üüripakkumiste hinnad ei ole Tallinnas veel oluliselt langenud. Märtsis küsiti pealinnas üürikorteri ruutmeetri eest keskmiselt 11 eurot, mis on samas suurusjärgus nii eelnenud kuu kui möödunud aasta sama ajaga. Väiksemate, ühe- ja kahetoaliste korterite eest soovivad üürileandjad saada keskmiselt 490 – 550 eurot üüri. Üürikorterite omanikud üritavad praegu oma tulusid säilitada ja kriis jõuab üürihindadesse viivitusega,» ütles Noppel-Kokerov.

«Praegu pole pakkumiste hinnad langenud, kuid aprilli esimese poole seisuga on siiski märke, et tegelikud hinnad juba on. Seega hakkab üürikodude pakkumiste järsk suurenemine hindu alla suruma ja annab üürilevõtjale parema positsiooni üürihinna üle kauplemiseks.»