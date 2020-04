Teeme selgeks: kuidas valida kasvuhoonet?

Kui sul on maakodu,kus sa püsivalt talvel ei viibi, siis võib kasvuhoone lumekoormuse näitaja olla 160 kilogrammi ruutmeetri kohta. «Sellisel juhul väheneb varisemise oht raske lumekihi tõttu, eriti kui kasvuhoone on 6 meetrit või pikem,» selgitas aiatarvete ja kasvuhoonetega tegeleva ettevõtte Prime Line OÜ tegevjuhataja Artjom Shapenkov

Kui aga kasvuhoone on kavandatud alalisse elukohta ning sul on õhtuti võimalus sellele pilk peale visata ja vajadusel üleliigne lumi maha lükata, siis võib tema sõnul kaaluda ka väiksema lumekoormuse näitajaga mudelit.

Lisaks tasub uurida millise erikaaluga kihtplastik on komplektis. Mida väiksem on erikaal, seda väiksem on ka vastupidavus ja eluiga.