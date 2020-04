5 köögivilja, mille kasvatamisega saab igaüks hakkama

Redised

Redise valmimiseks kulub ligikaudu üks kuu, kirjutab realsimple.com. Need juurviljad ei vaja kasvamiseks sügavat mulda, kuid seemneid ei tasuks üksteisele liiga lähestikku istutada. Istuta seeme ühe kuni kahe sentimeetri sügavusele mulda ning seejärel kasta korralikul. Edasi vajavad redised minimaalselt tähelepanu. Samuti on need taimed päikese osas vähenõudlikud.

Küüslauk

Küüslaugu kasvatamiseks tuleb istutada küüslaugu küüs ühe kuni kahe sentimeetri sügavusele mulda nii, et selle terav tipp oleks taeva poole. Paari päeva möödudes peaks küünest roheline vars välja kasvama. Varre külge moodustub õisik, mis tuleb ära murda. Sedasi suunab küüslauk kogu oma energia uue mugula kasvatamisele. Ära murtud õisik kõlbab süüa ja omab marineeritult suurepärast maitset.

Piparmünt

Selle maitsetaime kasvatamisega saab ka kõige saamatum rohenäpp hakkama. Kuid piparmündiga tuleb olla ettevaatlik, kuna see võib kiiresti vohama hakata peenardes, kus sa seda näha ei taha. Seega on piparmünti kõige mõistlikum kasvatada potis. Kuna piparmündi taime on seemnest keeruline kasvatada, siis tasuks osta juba idanenud taim.

Kurk

Veel üheks vähenõudlikuks köögiviljaks on kurk. Saagi valmimiseks kulub enamasti poolteist kuud. Kurgiseemneid võib külvata kas otse mulla pinnale või ette kasvatada kodus aknalaual. Arvestada tuleb sellega, et kurgitaim hakkab peenra pinnal ronima, seega vajab see taim kasvamiseks ruumi. Õue tasub seemneid külvata või idanenud taimi istutada, kui öökülmad möödas on.

Lehtsalat