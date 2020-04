Jahe ilm ja eriolukord võivad tuua hiliskevadise korterivarguste laine

«Märtsis kasvab tavaliselt suvilavarguste hulk hüppeliselt, sest inimestel on argitarbed ja tehnika juba suvilas, aga ise elavad veel poole kohaga linnas,» selgitas turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma.

Põldma kinnitusel võib see aga tähendada hulga linnakorterite äkilist tühjaksjäämist, mis ilmselt ahvatleb korterivargaid. «Linnast välja kolimise aegu on korterivarguste kõrghooaeg nagunii, äkiline tühjenemine võib seda tänavu võimendada,» täpsustas ta.

Põldma rõhutas, et valvekoera järel tõhusaim kaitse murdvaraste vastu on nähtav ja toimiv videovalvesüsteem. «Murdvargad valivad ohvreid - üle 98 protsenti sisse murtud korteritest on ilma videovalve või signalisatsioonita,» rõhutas ta