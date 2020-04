Tuntud Eesti blogija jagab lihtsaid nõuandeid, mille abil vähem toitu raisata

Toidublogija Ragne Värk ütles, et vihkab toidu äraviskamist ja kasutab seetõttu toitu alati maksimaalselt ära.

«Hoolin sügavalt sellest, et toit raisku ei läheks ja seega väldin võimalusel toidu ära viskamist. Jälgin väga hoolikalt säilituskuupäevasid ning vastavalt sellele teen ka süüa, et kasutada ära läheneva kuupäevaga toite. Aga isegi siis, kui see kuupäev on juba möödunud, kontrollin, kas toit on ka päriselt söögiks kõlbmatu, sest kui toode on endiselt värske, siis tarbin seda alati,» ütles Värk. Ta lisas, et isegi kui peab vahel midagi ära viskama, teeb ta seda raske südamega.

Selleks, et suuremat toidu raiskamist vältida, soovitab toidublogija luua igaks nädalaks kindla menüü. FOTO: Ikea

Selleks, et suuremat toidu raiskamist vältida, soovitab toidublogija luua igaks nädalaks kindla menüü. «Palju aitab see, kui kaasad terve pere menüü planeerimisse, sest pereliikmete abil saab kogu nädalamenüü kiiremini kokku ning samas olla kindel, et menüüs on toidud, mida kõik söövad,» seletas Värk. Ta märkis, et tänu nädalamenüüle näeb enamjaolt ka ära mida ja kui palju on vaja osta ning hiljem ei pea sa kahetsema, et oled liiga palju asju kokku ostnud. «Lisaks ei pea nii iga päev nuputama, millist rooga valmistada.»

Õige säilitusviis

IKEA sisekujundaja Darius Rimkus lisas, et ka toidu õige säilitamine aitab toidu raiskamist vähendada. Tema sõnul läheb selleks tarvis õigeid karpe ja purke. Ta soovitas alati erinevaid toiduaineid hoida erinevates anumates. Kaanega läbipaistvates karpides ja purkides püsib toit kauem värske.

Kui hoiad erinevat tüüpi toiduaineid samades karpides, lähevad need kiiremini halvaks. FOTO: Ikea

«Kui hoiad erinevat tüüpi toiduaineid samades karpides, lähevad need kiiremini halvaks. Kui alles on vaid natuke toitu, tasub need panna vaheseintega karpidesse, et hoida näiteks salat ja kaste eraldi,» ütles Rimkus ja lisas, et niimood säästad ka külmkapis ruumi.

Ka Värk tõi välja, et on suur säilituskarpide austaja, kus isegi võileiva materjalid on külmkapis eraldi säilituskarpides. «Samuti kinnitan avatud kilepakendis olevad piimapakendid alati pesulõksuga, et need säiliksid paremini ning ei omandaks teiste toitude lõhnu,» lisas Värk.

IKEA sisekujundaja soovitas ka külmiku riiulid pühendada eri toiduainegruppidele, et seal oleks näiteks piimatoodete riiul, lihariiul ja köögiviljade riiul. Niimoodi on lihtsam jälgida, mis sinu külmkapis on, mille peaks kiiremini ära sööma jne.

«Nii ei unusta me ära, mida külmikusse kogunud oleme ja toidujäägid ei lähe teiste toodete taha kaduma,» seletas ta. Värk tõi seejuures välja näite, kuidas tal on ka munade jaoks külmkapis oma süsteem. «Lühema realiseerimisajaga munad on alati paremal pool, vasakule liikudes on lõpukuupäev pikem,» nentis Värk.

Sisekujundaja lisas, et ka kuivaineid tasub hoida eraldi suurtes anumates, sest nii ei lähe need laiali ja kappides on rohkem ruumi. «Pealegi julgustab see tervislikumalt toituma. Seetõttu tasub just tervislikumad toiduained panna läbipaistvatesse karpidesse ja purkidesse, et need pidevalt silma all oleksid. Lisaks on nõnda lihtsam planeerida, mida on tarvis juurde osta,» lisas Rimkus.