Kinnisvaraeksperdid: ostuga ei tasu ootama jääda, hea pakkumine libiseb käest

Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik ütles, et kuigi kodulaenu taotlusi on viimastel nädalatel mõnevõrra vähem, on neid siiski endiselt piisavalt. «Huvi on praegu madalam kui aasta alguses, aga see pole drastiliselt langenud. Kriisis on alati soodsaid ostukohti ja paljud kliendid soovivad, et neil oleks laenuotsus juba olemas, kui sobivat objekti näevad,» rääkis Raadik.

Raadik soovitas potentsiaalsel koduostjal hoida praeguses olukorras silmad lahti ja mitte kiirustada, kuid mitte ka liiga kaua oodata, sest meeldivaid ostuobjekte ei pruugi enam samas mahus turule juurde tulla.

Sama rõhutas ka Domus Kinnisvara juhatuse liige Jaan Liitmäe. «Muidugi tuleb rahalised võimalused läbi kaaluda, aga kui need on olemas, siis ost lõpule viia,» soovitas Liitmäe. «Uute objektide pakkumist on lähiajal turule vähem tulemas, sest järgmisel ja ülejärgmisel aastal valmib kindlasti vähem arendusi kui seni,» täpsustas Liitmäe.

Raadiku sõnul tasub praeguses olukorras kõigepealt vana kinnisvara maha müüa ja alles seejärel uus osta, et olla kindel tehingute toimumises ja vajalike vahendite laekumises. «Oma võimalusi tuleb hinnata konservatiivselt ja hoida ka rahalist puhvrit. Kindlasti aga loob praegune aeg ostjatele palju huvitavaid võimalusi,» märkis Raadik.

See, mis juhtub kinnisvara hindadega, on Liitmäe sõnul otseses seoses tehinguaktiivsusega. «Tehingute arvu langus muidugi kipub muunduma ka mõningaseks hinnalanguseks. Mingisugune ootus hindade langusele on olemas, aga mis tegelikult juhtuma hakkab, seda ei oska keegi öelda,» märkis Liitmäe.

Liitmäe sõnul näeme seal, kus on tehinguid rohkem, ka kiiremat eriolukorra mõju. «Tallinn, Tartu ja ka Pärnu on sellised turud, kus on muutused kiiremad ning tarbija ebakindlus mõjutab neid rohkem. Eriolukorra lõppedes hakkavad seal hinnad ka kõige kiiremini kasvama,» rääkis Liitmäe.

Liitmäe hinnangul on aga praeguseks juba kinnisvaraturul kõige vaiksem hetk möödas. «Eriolukorra tekkides oli alguses uusi huvitundmisi pigem vähe, aga viimasel paaril nädalal on hakanud see vaikelu mööda saama,» kinnitas ta.