Eksperdid on rääkinud: kodu desinfitseerimiseks piisab ainult kahest asjast

Viiruste hävitamisel on heaks puhastusvahendiks ka valgendaja. Kuna tegemist on mürgise kemikaaliga, ei tasu sellega tervet elamist puhastada. «Valgendaja on heaks puhastusvahendiks kõvadel pindadel nagu näiteks lülitid ja ukselingid,» sõnab dr Javid. Ekspert lisab, et valgendajat peab alati vastavalt juhisele lahjendada ning seda kasutades tuleb kanda kaitsekindaid.