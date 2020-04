Kadrioru pärl saab lõpuks uue ilme

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on linnal hea meel, et kinnistu uus omanik on võtnud eesmärgiks restaureerida 20 aastat kasutuseta seisnud Kadrioru pärli. «Vaieldamatult püüab Poska 41 elamu silma rikkaliku puitpitsdekoori ja omanäolisusega. Mõni aeg tagasi võis küll tunduda, et hoone on jäänud elu hammasrataste vahele, sest kasutuseta seisnud puitmaja seisukord halvenes pidevalt. Ent sel aastal sai hoone uue omaniku, kes on kätte võtnud suuremahulise projekti ja soovib muinsuskaitsealuse hoone täielikult restaureerida ja korrastada,» rääkis Novikov. «Käesoleva aasta kõige suurema Tallinna restaureerimistoetuse saaja ongi Poska 41 kinnistu omanik ning võttes arvesse mälestise olulisust, siis otsustasime toetada 20 000 euroga hoone esifassaadi restaureerimistöid. Ainuüksi fassaadi puitpitsi restaureerimine on väga kulukas, liiati peab mälestise omanik arvestama, et töid peab tegema tegevusloaga ettevõtte,» lisab Novikov.