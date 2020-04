PILDID ⟩ Teistmoodi argipäev: karantiinis istuv pere muutis oma koduaia troopiliseks paradiisiks

Üks heietus viis teiseni ja nõnda tuligi pererahvas mõttele, et miks mitte rajada koduaeda mõnus puhkusekuurort. Mõeldud, tehtud!

Pere koduaed on nüüd hoopis teine tera.

Nagu näha, leiab Woollonite pere koduaiast kõik rannale iseloomulikud elemendid: siin on ligi pool tonni liiva, bassein ja lamamistoolid. Pere on varunud ka veidi kangemat kraami, et üksluised päevad lõbusamalt mööda saata.