5 olulist reeglit, et vältida koroonakriisi negatiivset mõju perekonna rahakotile

Paljude jaoks tähendab majanduse hetkeline stagnatsioon sissetuleku vähenemist ja ärevust tuleviku pärast. Mida omakorda võivad süvendada rahalised kohustused – laenud, liisingud jne. Kuidas taolises olukorras käituda? Kas esmalt kasutada olemasolevaid sääste ning seejärel uurida, kui mõistlik ja kuidas saada täiendavat raha investeerimis- ja pensionifondidest? Või võtma pangaga ühendust ja küsima laenule maksepuhkust?

Planeeri oma sissetulekud ja kulud

Praegusel ajal, kui keegi meist täpselt ei tea, kui kiiresti viirusest jagu saadakse ja kuidas olukord meie majandusele mõjub, on esimene soovitus planeerida hoolikalt oma sissetulekud ja vältida tarbetuid kulutusi. Tähelepanelik tuleks kulude osas olla ka siis, kui teil on olemas piisavad säästud keerulise aja üle elamiseks ja tundub, et sissetulek ei tohiks oluliselt langeda. Meie tänase kriisi omapära seisneb selles, et selle tekkepõhjus pole majandusega seotud ja seega on täiendav hoolsus oma rahaasjades igal juhul teretulnud. Kodune karantiin pakub häid võimalusi kokku hoidmiseks. Nii saab kodus karantiinis veedetud päevade jooksul oluliselt oma eelarvet vähendada, sest kaovad paljud kuluread- väljas söömine ja kulutused kohvile, spordiklubile ja meelelahutusele. Osaliselt ka kütusekulud, samuti aga emotsiooniostud. See kõik peaks nii planeerimise kui ka säästmise oluliselt lihtsamaks tegema.

Mustadeks päevadeks kogutud raha

Kui teie sissetulek on langenud või on alust arvata, et see langeb lähitulevikus, on aeg üle vaadata oma säästud. Käesolev turbulentne aeg on hea näide sellest, miks on headel aegadel vajalik endale luua säästupuhver ehk see sama mustade päevade rahatagavara.

Kindlasti tasuks vältida raha väljavõtmist pikaajalistest investeeringutest – III samba investeeringutest või lapse kogumislahendusest. Miks see ei ole hea mõte? Nende investeeringute väärtus võib turgude languse tõttu olla langenud. Kui võtate oma säästud kriisiajal välja, ei kaota te ainult nende väärtust - müües osakud maha turu madalseisus- vaid jääte ilma ka tulevase perioodi tõusust. Seega on tegu justkui kahekordsete kadudega.

Juhi oma rahaasju

Neile, kes on töö kaotanud või kelle sissetulek on vähenenud ja kellel puuduvad säästud, on riik valmis appi tulema. See annab meile kõigile keerulisel ajal kindla turvavõrgu. Sellest hoolimata, peame me kõik täna olema oma rahaasjadega ettevaatlikud ja hoolivad ning targalt juhtima