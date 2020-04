PILDID ⟩ Hakkamist täis noored rajasid ühise kodu vanasse koolibussi

Cheshire'i krahvkonnast pärit noortel, Ailsa ja Paul Gardneril, tuli ratastel kodu mõte Euroopa ringreisi ajal. Matkasellidest noortel kulus veidi vähem kui kolm kuud, et Ameerika koolibuss mõnusaks pesapaigaks muuta.

«Olime oma Euroopa ringreisil. Ühel hommikul ärgates selgus, et Paul oli terve öö bussipakkumusi otsinud. Tema esimesed sõnad olid: ma tõesti tahaks bussist kodu ehitada. Õnneks ei pidanud ta mind kuigi pikalt veenma,» seletas Ailsa väljaandele storytrender.com

Ailsa ja Pauli sõnul on elu bussis võimaldanud neil senisest rohkem raha säästa.

Hakkamist täis noortel kulus vaid kolm kuud, et ratastel kodu valmis saada.

Ailsa märgib, et nende igapäevaelu on nüüd oluliselt rõõmsam ja stressivabam. «Me oleme õnnelikumad kui eales varem. Erkkollane koolibuss on seejuures alles esimene samm helgema tuleviku loomisel,» lisas ta.