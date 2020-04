Uusarenduste trendid: eestlased on jätkuvalt põhjamaise interjööri usku

Kaamos Kinnisvara siselahenduste disainer Aljona Radomski rääkis, et uute elupindade sisekujunduses tuleb juba planeerimisfaasis arvestada mitmekülgsuse ja keerukate lahendustega. Üldiselt on Eesti tarbijad truud põhjamaistele suundumustele, seetõttu domineerib juba pikemat aega skandinaavia disaini mõju ka kortermajade interjöörides.

«Heledad toonid, looduslikud materjalid, avarus ja puhtad jooned on läbivad enamike uute elupindade standardlahendustes,» selgitas sisedisainer. Samas lisas ta, et iga uue elupinna loomisel arvestab arendaja nii võimaliku tarbijaprofiili ja ruumi funktsionaalsuse kõrval ka maailmatrende, mis annavad uutele ruumidele erilisust ja konkurentsivõimet. Kuigi selle aasta tähtsaim disainimess Salone Del Mobile Milano jäi eriolukorra tõttu ära, jälgivad sisedisainerid läbi interneti maailma uudislahendusi, et pakkuda värskust ja erilahendusi ka praegu valmivates uusarendustes.

Traditsioonilisemad äärelinna lahendused

Rodomski selgitas, et elamukinnisvara sisedisain jaotub laias laastus kaheks: kesklinna ning äärelinna kodud.

«Äärelinna kolivad valdavalt perekonnad, kes otsivad rahulikku ja terviklikku elukeskkonda, kus oleks piisavalt ruumi aga samas ka kõik oluline käe-jala juures – need väärtused peavad kanduma ka siselahendustesse. Seetõttu on äärelinna elamud valdavalt traditsioonilisemate ja ühtlasema lahendusega. Seal domineerivad hallikad-beežikad baastoonid, mida elustame trendikate mustriliste plaatidega näiteks vannitubades, saunades ning mõne värviaktsendiga eluruumides. Materjalid on valdavalt ratsionaalsusest ja vastupidavusest inspireeritud, sest need peavad vastama nii väikelaste mänguvajadustele kui ka suurpere koormusele, aga kõrvale ei saa jätta ka ilu ja terviklikkust,» kirjeldas ta.

Trendikad linnakodud

Südalinna uusimate arenduste puhul on potentsiaalseks ostjaks pigem üksi elavad linnafännid, elukaaslased või abielupaarid, välismaalased või ka investorid. Seetõttu nõuab sisedisain ka julgemaid lahendusi, võimaldades pisut rohkem mängulisust.

Kesklinna eluasemete trendides näeme tema sõnul rohkem heledate baasseinte kõrval tumedaid värvitoone, marmorit ja terrazzo plaate, eriviimistlusega santehnikat, vaske, kulda ja metalli.

Tähelepanu vannitubadel ja valgustusel

«Nii kesklinna kui äärelinna arenduste vannitubades on trendikas eelistada pigem suuremõõtmelisi plaate, kas 60x60 või 60x120 sentimeetrit, ning materjalidena domineerivad erinevad marmori ja looduskivi imitatsioonid või eksklusiivsemal juhul ka marmor- ja kiviplaadid,» tähendas ta.

Ta lisas, et vannituba on tänapäeval võrdväärselt oluline nii elutoa kui magamistoaga, mistõttu mõjutab see ka viimistlust ja sisustus. «Vannitoad on justkui spaad või buduaarid, kuhu soovitakse järjest enam anda hubasust. Seetõttu eelistatakse naturaalseid materjale ja voolavaid vorme,» täpsustas Radomski.

Radomski tõi esile ka viimase aja kodusisustuses populaarsust koguva lahenduse - siinidel valgustuse, mis pakub ühteaegu praktilisust ja mängulisust.

Igal kodul oma nägu

Selleks, et ka kortermaja erinevad kodud oleksid erineva näoga, pakuvad arendajad varajasele ostjale võimalust materjalide valikuprotsessis osaleda.