«Kodutunne»: kohutavates tingimustes elava 7-aastase Kati ainsaks unistuseks on oma tuba

Hetkel on väikese Kati privaatruumiks kardinatagune õppimislaud ja vetsuks teises nurgas asuv ämber. Kati ainsaks unistuseks on oma roosa-kollane tuba.

Tingimused, milles see väike tüdruk elama peab, on ühed kohutavamad, mida «Kodutunne» oma ajaloo jooksul näinud on. Mitte ükski laps ei tohiks niiviisi elada.