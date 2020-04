Kas teadsid: see paljude jaoks tüütu majapidamistöö võib kaitsta organismi haiguste eest

Erilist laadi kaitsetegevus väljendub eeskätt meele- ja mõttepuhtuses. Aju töötab selles faasis niiöelda tühikäigul, et kaitsta organismi ja immuunsussüsteemi, vahendab dailymail.co.uk.

«Olen oma 50-aastase teadustööga jõudnud järeldusele, et mõtlemine on ülehinnatud,» tähendas Birbaumer. Selleks, et oma mõtted välja lülitada, soovitab teadlane rõivaid triikida.