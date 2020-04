PILDID ⟩ Tagasi juurte juurde: Raplamaal on müüa eriline rehielamu

Tegu on privaatse kinnistuga, kus lähim naaber jääb silmapiiri taha ja kaugemalegi veel. Viljapõldudest ning metsast ümbritsetud kinnistu vahetab omanikku 139 000 euroga.

Ojaga piirneval kinnistul, üldpinnaga 24 800-ruutmeetrit, on suur elumaja, ait, kuur, uus välitualett ja saun. Esimesed tähised vundamendilt on aastast 1813, ehitisregistrisse on esmakordne märge tehtud aastal 1890.