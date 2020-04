Kas ka sina? 15 viga, mida paljud pesu pesemisel teevad

Antibakteriaalseid pesuvahendeid

On hooajaliste haiguste aeg. Pea igal kolmandal inimesel on haigustunnused: kes nuuskab, kes köhib. Kogu maailmas levib koroonaviirus. Riietega toome tänavalt koju kaasa palju baktereid ning tavalise pulbri või geeliga pestes nad ei sure. Seetõttu tuleb kasutada antibakteriaalseid pesuvahendeid.

Jätame pesumasina puhastamata

Kas seest särav trummel tähendab, et masinaga on kõik korras? Ei! Masinasse koguneb mustus, seega tuleb masinat iga mõne aja tagant spetsiaalsete puhastusvahenditega puhastada. Ka ukse kummitihendeid peab regulaarselt puhastama, muidu võib tekkida neile hallitus. Puhastamist vajab ka filter, ideaalis pärast iga pesu.

Paneme masinasse pesu valesti

Teksaseid tuleb pesta pahem pool väljaspool, nagu ka õrnast kangast riideesemeid: kampsuneid, puuvillaseid särke ja pluuse. See hoiab ära kanga kahjustumise pesemise ja kuivatamise ajal.

Paneme masinasse liiga palju pesu

Kuigi juhised ütlevad, et masinasse võib panna 5 kg kuiva pesu, tuleks sellesse suhtuda ettevaatusega. Et pesemine oleks tõhus, peaks trumlis olema vaba ruumi. Vastasel korral võivad riided jääda mustaks, märjaks või lahustamata pesuainest määrdunuks.

Me ei pese sokke võrkkotis

Kas teate, et pesumasinas võivad sokid ära kaduda? Muidugi teate! Kõige sagedamini jäävad need kinni kummist mansetitihendisse. Et vabaneda vajadusest neid sealt välja koukida, peske sokke spetsiaalses võrkkotis või kohandage selleks vanem padjapüür.

Ignoreerime etiketti

Kui etiketil on kirjas, et rõivale sobib ainult keemiline puhastus, siis see tähendbki just seda. Masinpesu, isegi kõige õrnemal režiimil, rikub selliseid rõivaid. Õrnpesu vajavate riideesemete pesemiseks oleks turvaline kasutada ainult käsipesu.

Doseerime valesti plekieemaldajat ja pesuvalgendit

Pleegitajal pole iseenesest midagi viga – juhul, kui seda mitte kuritarvitada. Natuke üledoosi ja kangakude hakkab lagunema, muutub õhemaks ja nõrgemaks. Lisaks on oluline veenduda, et pleegitusaine on korralikult veega segatud, vastasel juhul võivad pesule plekid jääda.

Valime vale tsentrifuugimiskiiruse

Tutvuge põhjalikult tsentrifuugi tingimustega. Puuvillased riided taluvad maksimaalselt 600 pööret minutis, voodilinad ja käterätikud kuni 1400. Teksad kuni 900 pööret minutis ja õrnad kangad ainult 400. Kui tsentrifuugimine on lubatust intensiivsem, kuluvad teie riided ja kangad.

Jätame uued riided läbi pesemata

Uute särkide ja pükste kandmine ilma eelpesuta on halb mõte. Esiteks ei tea me, kus ja kes need õmbles. Võib-olla oli see inimene haige? Lisaks võivad intensiivsed värvained ja vahendid, millega rõivaid enne kauplustesse saatmist töödeldakse, põhjustada allergiat või dermatiiti. Seetõttu – isegi kui asjad tunduvad puhtad – on parem olla ettevaatlik.

Ignoreerime eelpesu võimalust