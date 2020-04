5 olulist asjaolu, millele aeda planeerides tähelepanu pöörata

Vähem on rohkem

Hobiaednike entusiasm on suur ning tihtipeale kiputakse taimi istutama rohkem, kui tegelikult ühte peenrasse optimaalselt mahtuda võiks. Peenarde puhul on tagasihoidlikkus pigem voorus, sest igal taimel on vaja omaette kasvuruumi ja ligipääsu päikesevalgusele.