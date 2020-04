Üürituru telgitagused: kas eriolukord annab õiguse nõuda üürisumma vähendamist?

Õigusabiplatvormi HUGO.legal jurist Merike Roosileht leiab, et tegu on pigem pooltevahelise kokkuleppega.

«Võlaõigusseadus ei näe otseselt ette võimalust üüri vähendamiseks seoses vääramatu jõuga. VÕS paragrahv 103 lõike 1 kohaselt on kohustuse rikkumine vabandatav, kui võlgnik rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Üldjuhul vääramatuks jõuks loetakse eelkõige asjaolusid, mis ei allu lepingupoole kontrollile, näiteks loodusjõud, streik, muudatused seadusandluses, sõda,» loetles ta näiteid.

Roosileht soovitab esmalt üle vaadata, mida ütleb poolte vahel sõlmitud üürileping vääramatu jõu esinemise kohta. Sageli on üürilepingus kokku lepitud, et lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatust jõust (force majeure) tulenevad asjaolud.