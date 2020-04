6 soovitust, kuidas oma kodu lastesõbralikumaks muuta

Tihti juhtuvad õnnetused pigem igavusest, kuna pereliikmed peavad ühises ruumis, sageli kitsal pinnal, hakkama saama nii koduõppega, kodukontoriga kui ka vaba aja sisustamisega. Et isolatsioon kulgeks võimalikult ohutult, pani ERGO kindlustus kokku mõned kasulikud soovitused, mida lastega kodus olles jälgida.

Peida juhtmed ja kata pistikupesad

Igavlevad lapsed leiutavad uusi mänge ja teevad katseid, mis on loomingulisuse mõttes ülimalt hea. Peab aga arvestama, et lastele pakuvad sageli huvi just ohtlikud asjad, nagu näiteks juhtmerägastik või pistikupesad, mille taga peidab end teadagi elekter. Võimalusel vii juhtmed laste nägemisulatusest välja. Kui sinu kodus vedelevad juhtmed, mida juba aastaid ei kasutata, võiks need üldse likvideerida. Kui kodus kasvavad väiksemad lapsed, siis ohutuse huvides võiks pistikupesad katta spetsiaalsete kaitsetega.

Räägi lapsega tuleohutusest ja säti küünlad ohutusse kohta

Pikalt kodus olles luuakse hubasust elava tulega, mis meeldib ka lastele. Paljud lapsed küll teavad, et tikkudega ei tohi mängida, kuid seda tasub üle korrata ning rääkida laiemalt tule kiirest levikust ja võimalikust hävitustööst. Seda eriti nüüd, kui kodune mängumaa paneb laste loovuse tööle. Ohtlik võib olla ka süüdatud küünal, mis mänguhoos mõnele väiksemale pereliikmele äkitsi ette jääb. Seega küünlaid põletades jälgi, et need oleks ohutus kohas ja eemal kergelt süttivatest materjalidest.

Julgusta lapsi ise süüa tegema, ent juhi tähelepanu ohukohtadele

Julgusta lapsi ise süüa tegema, kuid samas hoia olukorral silma peal, eriti kui tegemist on laste esimeste katsetustega köögis. Lapsed ei pruugi tajuda ohtu, mida kujutab endast näiteks keev vesi, kuumaks läinud pliidiplaat või pannil särisev õli. Kirjelda lastele võimalikke ohukohti, anna neile piisavalt vabadust katsetada, kuid ole ise neist samm ees. Jälgi, et mikserid, haamrid ja muud raskemad asjad oleksid turvalises kauguses, kuna pliidid ja tasapinnad on tundlikud teravale löögile.

Märka ohuallikaid

Paljud kodused õnnetused juhtuvad inimeste enda ettevaatamatusest, sageli komistades ja kukkudes. Kuigi komistada võib igaüks, on lapsed sageli need, kes sagivad ringi topelt tempos ja tegijatel ka juhtub. Kodusel perioodil jälgi, et laste mänguasjad ja leiutised ei muutuks neile potentsiaalseteks ohuallikateks. Kui kodus on trepid ja väikelapsed, tasub trepi ette paigaldada piirdeaed. See on ka ha aeg meelde tuletada, et rulad, tõukerattad ja jalgpall jäägu õue, kuna parkett ei pea nendele sõitudele vastu ning oht, et miskit kodus katki läheb, on äärmiselt kõrge.

Ohtlike asjade jaoks leia päriselt ohutu koht

Kodukeemia hoia lastest eemal. Vannitoakapid ei pruugi selleks olla parim lahendus, sest igavlev laps võib end vannituppa lukustada ja pudelite sisuga «rahulikult» tutvust teha. Ohutuse mõttes vaata kodus üle ka kõik kõrgemad pinnad ja veendu, et sealt ei varitseks oht – näiteks jälgi, et triikraud või printer poleks ohtlikult kuskil ääre peal ning nende juhtmed kutsuvalt ei ripuks. Kättesaamatusse ulatusse võiks ära panna ka kruvikeerajad, mis sobivad hästi pistikusse ja käärid, millega fantaasia lendu minnes võib eest leida nii puruks lõigatud diivani kui õe-venna juuksed.

Tehnika hoia väikelastest eemal, nutiseadmetele kehtesta kasutusreeglid