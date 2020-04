3 lihtsat nippi, mille abil oma toataimed taas elule turgutada

Unusta raamatutarkus või internetis loetu. Normaalse küttesüsteemiga kodus kipub taimemuld kiiremini kuivama ja seega on paslik pealmist mullakihti alati sõrmega kontrollida, selle asemel, et lähtuda iganädalasest kastmisgraafikust, soovitab thelily.com.

Suurim viga, mida taimepottide valikul teha saad, on osta potid, mis ei lase vett läbi. Pott võiks olla pigem väiksem kui suurem, sest see soodustab taimede õitsengut ja viljumist. Aga ära ka liialt väikese poti kasuks otsustada – iga taim, ükskõik kui nõudlik see ka poleks, vajab viljakaks elutegevuseks veidi õhku ja ruumi.