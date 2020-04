PILDID ⟩ Printsess Diana kunagine peatumispaik Bahamal ootab uusi omanikke

Printsess Diana sõpradele kuuluv suvekodu Bahamal on nüüd 12,5 miljoni dollariga (11,4 miljonit eurot) müügis.

Kinnistu, kus printsess omal ajal poegadega suvepuhkust veetis, on privaatne ja rahulik. Päris iga hing siia uudistama ei satu, vahendab msn.com. Diana, William ja Harry peatusid imearmsas pesapaigas aastal 1993. Casuarina rannal asuv elamine on muide vaid kiviviske kaugusel merest.

Imetabane suvekodu läbis viimase uuenduskuuri aastal 2009. Iluravi said köök, vannituba, põrandakatted ning välja vahetati ka maja torustik ja elektrijuhtmestik. Päikesele avatud sisehoovis on soojendusega bassein ja terrassid. Kinnistu kirsiks tordil on selle suurepärased vaated, mis avanevad otse merele.