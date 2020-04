Üllatav: majade pakkumishinnad on aastaatagusest kõrgemal

Majade pakkumishind kerkis aastatagusega võrreldes pea kõikides maakonnakeskustes. Ainult Haapsalus, Valgas ja Võrus oli tänavune hinnatase portaalis KV.EE pakkumishindades eelmisest aastast madalamal.

Arvestades, et koroonaviiruse torm on kinnisvaraturul alles puhkemas, on põnev oodata, milline saab olema järgmiste kuude majade pakkumishind.

Eeldades tänase puuduliku teadmise baasil, et hulk inimesi on töökohta kaotamas hakkab tööpuudus suurenema. See tähendab, et nende inimeste laenuvõimelisus väheneb ja seega väheneb kinnisvaraturu potentsiaalsete osalejate arv.

Nii võib prognoosida, et majade hinnatase on eelolevate kuude-kvartalite jooksul võtmas languse suunda. Languse suurust saab prognoosida alles selle järel, kui elus-olus ja majanduses toimuva kohta rohkem infot on.