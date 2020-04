PILT SELGEKS ⟩ Kas praegu tasub kinnisvara müüa?

«Kui pole laenukohustust või muud otsest vajadust koheselt kolida ja müüa, siis pigem tasub jääda äraootavale positsioonile ning oma praegust elukohta või investeeringuks ostetud kinnisvara hoida. Kui on aga soov kiirelt müüa, peab arvestama kauplemisruumiga,» sõnab Jaanus Laugus.

Möödunud majanduskriisi kogemustele põhinedes sõnab Laugus, et kõige tugevama löögi saab kallima segmendi kinnisvara. Lisaks ka lühiüüri eesmärgil või kalli laenuraha eest ostetud kinnisvara.

«Magalate ja odavama segmendi kinnisvara hinnad korrigeerub vähem ning säilitavad parema likviidsuse. Samuti säilitab enamiku oma hinnataset vara, mis on unikaalsem ja erilisem, kuid oma hinnaklassilt ei küündi kallima kinnisvara hulka,» lisab Laugus.

Arvestades praegust turuolukorda on Lauguse sõnul kõige mõistlikum oma vara hoida, müügiplaan edasi lükata ja oodata hindade taastumist. «Kuna on teadmata, kui pikaks kujuneb kriis ning milline saab olema taastumise kestus, tasub neil, kel müügiga kiirem, arvestada, et eduka tehingu eelduseks tuleb algsest pakkumishinnast anda kauplemisruumiks ligikaudu 10 protsenti,» lisab Laugus.