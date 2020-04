PILDID ⟩ Maale elama! Otepää vallas on müüa võimas talu

Kuuetoaline elumaja on ehitatud 1996. aastal ning on läbinud 2006. aastal ulatusliku uuenduskuuri. Maakivist vundamendiga ristpalkmajas on kaks korrust ja kelder. Hoone kogupindala on 180,8 ruutmeetrit. Elumaja esimesel korrusel asub esik, vannituba, köök, avatud elutuba, kabinet ja magamistuba. Teiselt korruselt leiab uus omanik kaks suurt magamistuba ja ühe väiksema magamistoa. Lisaks asub teisel korrusel tualettruum.