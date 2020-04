Soe talv tõi koduomanikele suure kingituse.

«Globaalne kliimasoojenemine jätkub kiirenevas tempos ja mõjutab otseselt ka Eesti elukeskkonda. Kui 2019. aasta esimene kvartal oli tavapärasest soojem, siis tänavune aasta algus oli veelgi soojem. See on seadnud esikohale taastuvenergia kasutamise edendamise, et maksimaalselt piirata energiatarbimisest tekkivat keskkonnajalajälge,» sõnas Utilitase kontserni juht Priit Koit.