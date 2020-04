Vannitoa tuleproov: naisele väljakutse esitanud mees sai toreda üllatuse osaliseks

Ajal, mil enamik meist lööb kodus nelja seina vahel aega surnuks, otsustas pereema Clare Dore oma räämas vannitoale uue välimuse anda, kirjutab mirror.co.uk. Kuna perel on plaanis järgmisel aastal uude majja kolida, ei pidanud Clare'i kaasa Toby remonti kuigi mõttekaks. Peale pikka veenmist jäi Toby vannitoa remondiga nõusse, kuid seda ainult ühel tingimusel. Nimelt võis Clare kogu remondi käigus kulutada ainult 100 naela (113 eurot).

Clare'i meelest oli see väga tore väljakutse ning soov oma mehele ära teha innustas naist kõik oma oskused mängu panema. Terve remondiprotsessi jooksul ei tohtinud Toby seda vannituba külastada. Õnneks on majas kaks vannituba.

Nüüd kui vannituba oli värske ilme saanud, kutsus naine Toby sellega tutvust tegema. Mehe suu vajus suurest üllatusest lahti – ta ei uskunud, et see võimalik on. Mees oli oma naise saavutuse üle väga uhke.