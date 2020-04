KARANTIINIELU ⟩ Mees ehitas suurest igavusest aeda baari

Veronica, tema partner James ja Veronica poeg Josh on viimased paar nädalat karantiinis veetnud, kirjutab bordertelegraph.com. Aktiivse elustiiliga perekonna jaoks on see raske olnud. Selleks, et igavust peletada, otsustas pere talvel pähe tulnud mõtte ära realiseerida. «Me jumaldame puhkuseid Mallorca saarel. Tahtsime ka enda aeda tükikest lõunamaa saart ja meile tuli pähe mõte aeda tiki baar ehitada,» sõnas Veronica.