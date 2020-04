Lugeja küsib: kas grillipidu on 2+2 reegli järgimise korral lubatud?

«Selline grillpidu praegusel kriisiajal ei ole piirangu eesmärgiga kooskõlas. Grillida saab praegu vajadusel üksnes oma pereringis, mis on ühes peres elavad vanemad ja nende lapsed, et kaitsta viirusesse nakatumast iseendid ja kõiki teisi.

Küsimus ei ole kohas, kuhu te kogunete, vaid põhimõttes, et suurema hulga inimeste kogunemine, olgu tuttavad või võõrad, suurendab riski viiruse levikuks. Arvestades, kui agressiivne koroonaviirus on, siis loodame inimeste selgele mõtlemisele, et nad päriselt ei taha ühegi varda šašlõki pärast oma lähedasi ja tuttavaid panna olukorda, kus hiljem ohus on nende tervis ja elu.»