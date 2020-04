Kas teadsid? Need taimed peletavad vastikud putukad sinu kodust eemale

Sidrunhein – selles taimes leiduv õli on sääskede jaoks ebameeldiv. Kalla aroomi difuuserisse looduslikku sidrunheina õli ning sääsed hoiavad sinu kodust eemale.

Aedsalvei – selle taime lehtedes leiduv õli on suurepärane abivahend putukate eelame peletamiseks. Selleks tuleb aedsalvei lehti kodus põletada, sealt eralduv tugeva lõhnaga suits hoiab putukad sinu elamisest eemal.

Harilik naistenõges – tegemist on taimega, millel on kassidele hallutsinogeenne toime. Kuid taimel on peale neljajalgsete sõprade rahustamise veelgi omadusi. Harilik naistenõges sisaldab nepetalaktooni, mis tõmbab ligi kasse, kuid peletab minema põdrakärbsed, sääsed ja prussakad.