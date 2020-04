Tubakaküünlast seebilahuseni: olulisi nüansse, mida kasvuhoone kevadisel ettevalmistusel silmas pidada tuleb

Kihtplastik ehk polükarbonaat on kasvuhoonete puhul enimlevinud kattematerjal Eestis. Enne kasvuhoone pesema asumist soovitab aiatarvete ja kasvuhoonetega tegeleva ettevõtte Prime Line OÜ tegevjuhataja Artjom Shapenkov puhastatav pind veega põhjalikult üle loputada. See aitab vabaneda üleliigsest mustusest, tolmust ja abrasiivsetest osakestest, eesotsas liiva, mulla ja tolmuga.

Põhjalik loputus on plastikust pindade puhastamisel iseäranis oluline. «Võib ka tavalise seebilahusega pesta, aga parima võimaliku efekti saavutamiseks soovitame siiski spetsiaalse pesuvahendiga pesta,» täheldas ta.

Mittetoksiline pesuvahend on tema sõnul spetsiaalselt plastikpindade puhastamiseks ja kaitseks välja töötatud. «Sobib kõikide plastik- ja värvitud pindade puhastamiseks, 95 protsenti pesuvahendi komponentidest on kergesti biolagunevad,» selgitas ta.

Selleks, et haigustekitajad kasvuhoonest eemal hoida, soovitab Shapenkov kõigepealt mõelda teguritele, mis parasiidid kasvuhoonesse toonud on.

Kuna salakavalad haigused võivad mis tahes tuuleiiliga kasvuhoonesse sattuda, on ennetustöö ääretult oluline.

Pakendatud muld ja vermikompost on Shapenkovi sõnul tänasel päeval haigustevabad, ka umbrohu seemneid ei tohiks neis leiduda.

«Ei tasu laisk olla ja peab kaine mõistusega suhtuma kasvuhoones mulla välja vahetamisse. Ei saa väita, et see ilmtingimata vajalik on, aga selle peale tasub mõelda,» lausus ta.