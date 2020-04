Värviküllus ja 1970. aastate taassünd: taskukohaseid IKEA trendinippe eelseisvaks hooajaks

Muidugi ei kao kuhugi ka roosa, kuid selle kommise värvitooni kasutamiseks on omad reeglid. Kui soovid kindla peale minna, siis on alati turvalisem valida sisustusse kahvatumad ja tuhmimad roosad toonid. Kui kasutad liiga erksat roosat, mõjub interjöör liiga sarnaselt tüüpilise lastetoa omaga.

Tundub, et retro hakkab asendama seni valitsenud boheemlaslikku stiili. Veel ei näe me endid vannitoaseinu oranži või lillelise pruuni tapeediga katmas, ent nostalgianoodid esinevad juba nii mõneski värvivalikus, vormis ja tekstuuris.

Nagu soojade kollaste, oranžide ja roostekarva punaste ning toataimede, leopardimustri ja narmaste populaarsuse kasvust juba ilmneb, on just 70ndad aastad need, mis jõudsalt pead tõstmas on.