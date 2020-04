Üks mure vähem: tüütu samm, mida enne talveriiete suvepuhkusele saatmist vältida tuleks

Selgub, et koduomanike headele kavatsustele on taaskord pidur peale tõmmatud. Eeskujulikud koduperenaised ja koduperemehed teavad, et hooaegade vaheldudes tuleb ka oma majapidamises üht-teist korda seada või silme eest ära panna. Selleks puhuks pestakse möödunud hooaja rõivad, mis seejärel triigitud kujul jälle kappi tagasi asetatakse.