HEA TEADA ⟩ 3 salakavalat mikroobipesa sinu majapidamises

«Ehkki köögirätikud võivad võrdlemisi kahjutuna näida, on need tegelikult soodsaks kasvulavaks paljudele kahjulikele bakteritele ja viirustele, sealhulgas salmonelloosile ja kolibakterile,» selgitas Deyan, kes soovitab koroonviiruse valguses iga päev köögirätikut vahetada. Pajakinnastega on tema sõnul sama lugu: mida tihedamini pajakindaid pesta, seda väiksem on tõenäosus, et bakterid sellel vohama hakkavad.