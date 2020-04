VÕRDLUS ⟩ Valga linnas asuv korter maksab vähem kui ruutmeeter pealinnas

Valga linnas müügis oleva renoveerimist vajava korteri eest küsitakse 1 800 eurot. Maa-ameti andmeil on Tallinna keskmise korteri ruutmeetri hind 2073,38, seega moodustab Valgas müüdava korteri hind sellest 86,8 protsenti.

Puitmaja teisel korrusel asuva kahetoalise korteri kogupindala on 26 ruutmeerit. Võrdluseks on kinnisvaraportaali KV.ee andmetel kõige odavam samas seisus ja suuruses olev korter müügis hinnaga 39 000 eurot (müügikuulutusega saab tutvuda SIIN). Seega on pealinna korter lausa 21,6 korda kallim kui Valga linnas müüdav elamine.