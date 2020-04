Rahvas on rääkinud! Loe, mida kaasmaalased munakoortega teevad

Kodustiili toimetus sai lugejatelt kokku 62 kirja, millest valisime välja parimad nipid ja näited sellest, mida meile kirjutanud inimesed munakoortega teevad.

Kanasööt

Peaaegu pooled Kodustiili toimetusele kirja saatnud inimestest söödavad munakoored kanadele. Lausa kahekümne üheksas kirjas toodi välja, et munakoored lähevad ühel või teisel moel kanadele söödaks.

Üks Kodustiili lugeja kirjutas, et jätab munakoored karpi ning viib need vanaema juurde kanadele söödaks. Karpi kasutatakse kuni see kasutuskõlbmatuks muutunud on, peale mida kasutatakse seda tulehakatisena. Lugeja lisab, et vahepeal õnnestub vanaemalt ka karbitäis mune vastu saada.

Veel üks lugeja kirjutas, et purustab kuivatatud koored peo vahel ära ning söödab need kanadele. See pidavat olema lindudele hea kaltsiumiallikas. Kuid kanad ei ole ainukesed loomad, keda munakoortega toidetakse. Üks inimene kirjutas, et tema purustab kanamunad koeratoidu sisse, et neljajalgsete sõprade dieedis rohkem kaltsiumi oleks.

Ilu- ja tervisenipid

Kanasöödast ilunippideni – Kodustiili lugejad on leidnud huvitavaid viise, kuidas munakoori kasutada. Näiteks kirjutab üks inimene, et kuivatab munakoored ära ning jahvatab need peeneks puruks. Koorepulbrit manustab lugeja iga päev ühe teelusikatäie, millele on lisatud sidrunimahla. Lugeja sõnul on see väga hea kaltsiumiallikas ning sidrunimahl aitab sellel paremini organismi jõuda.

Tegemist ei olnud ainukese inimesega, kes munakoori luude tugevdamiseks kasutab. Näiteks kirjutab üks Kodustiili lugeja, et kasutab kodukanade munakoori luustiku tugevana hoidmiseks. Lugeja peseb, kuivatab ning siis jahvatab kohviveskis koored jahuks ning manustab seda ühe teelusikatäie päevas.

Veel kirjutab üks inimene, et jahvatab kahe muna koored pulbriks ja segab selle ühe munavalgega. Lugeja sõnul kasutab ta seda näomaskina, mis parandab jumet ning muudab näonaha pehmeks ja säravaks.

Väetis ja tigude tõrje

Kodustiili lugejad on usinad kasutama munakoori ühel või teisel moel aias. Tuleb välja, et inimeste seas on väga levinud munakoorte kasutamine näljaste tigude tõrjumiseks. Näiteks kirjutab üks lugeja, et kogub talve jooksul kõik munakoored kokku ja kuivatab need ära. Kevade saabudes munakoored purustatakse ja puistatakse aeda taimede ümber. Lugeja sõnul teod üle katkiste munakoorte ei rooma.

Munakoori kasutatakse ka toataimede kastmisel. Üks lugeja kirjutab, et täidab suletava kaanega anuma veega ning paneb munakoored sinna likku. Paari päeva möödudes hakkab vesi natukene lõhnama, peale mida lahjendab lugeja selle vihmaveega ning kasutab toataimede kastmiseks. Vees ligunenud koored kuivatatakse ning segatakse mulda.

Veel kirjutab üks lugeja, et munakoored hoiavad linnud aiasaadustest eemal. Linnud maiustavad hea meelega munakoorte kallal, ega pane põõsa küljes rippuvaid marju tähelegi. Selleks puistab lugeja marjapõõsaste ümber purustatud munakoori.