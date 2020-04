Sisekujundaja annab nõu: 4 soodsat viisi lihavõttelaua kaunistamiseks

IKEA sisekujundaja tõdes, et pühademeeleolu ei maksa midagi – pane lihtsalt vaasi mõned lilled või pungades puuoksad või kasuta neid kaunistava elemendina salvrättide või söögiriistade juures. Need annavad lauale kindlasti erilise ilme.

«Ka mererohust karbikesed sobivad hästi lihavõttelauda kaunistama. Need on valmistatud naturaalsest materjalist, mis mõjub hubaselt ja sobib ideaalselt värvitud munadele. Lisa mõned puuoksad ja heina ning need näevad välja nagu armsad linnupesad. See paneb kõigil pere pisimatel silmad särama,» täheldas ta.