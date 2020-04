Uusarendusse kolinud pere õudusunenägu: see maja on surmalõks!

Ühendkuningriigis elav Nasser ja Zoe Malik kolisid oma kahe lapsega majja, millest pidi saama nende unistustekodu, kirjutad mirror.co.uk. Kuid juba esimesel päevale sai noorperele selgeks, et maja kubiseb ehitusvigadest. Nasseri sõnul on viie magamistoaga maja põrandad ebatasased, seinad niisked, uksed viltused ja tagaaed puuduliku äravooluga. Kokku on mees enda sõnul üles lugenud üle kahesaja vea.

Isoleeriv vaht oli jäetud koristamata. FOTO: Nasser Malik / SWNS/Nasser Malik / SWNS / Scanpix

«Sellest pidi saama meie unistustekodu. Esimesest päevast alates on siin elamine olnud piin. Peale üheksat kuud on siin elamine muutunud väljakannatamatuks. See maja on surmalõks!» kirjeldab Nasser elu oma uues kodus.

Köögikubu juhtmed ei olnud korrektselt kinnitatud. FOTO: Nasser Malik / SWNS/Nasser Malik / SWNS / Scanpix

Koduomanik on pöördunud ka maja ehitanud ettevõtte Kier'i poole. «Kier'iga suhtlemine on olnud kohutav. Vahetasin nendega lõputult e-kirju. Lõpuks pidi Zoe suhtlemise üle võtma, kuna ma lihtsalt enam ei suutnud,» sõnab Nasser. Kuigi ehitusfirma on osa ehitusvigadest likvideerinud, ei ole see koduomanike meelest piisav. «Isegi kui nad teevad midagi korda, siis laguneb see kohe ära,» lisab Nasser.

Vool tuleb majja läbi välisseina puuritud augu. FOTO: Nasser Malik / SWNS/Nasser Malik / SWNS / Scanpix

Ettevõte on maksnud koduomanikele kompensatsiooniks 8000 naela (9084 eurot). Kier'i kõneisiku sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga. «Oleme härra ja proua Malik'iga pidevas suhtluses, kuulanud ära ja võtnud arvesse kõik nende mured ning teeme seda ka edasipidi,» sõnab ettevõtte kõneisik.