Kuidas vastikute majasoomukate pealetung kontrolli alla saada?

Majasoomukad on oma nime saanud nende keha katvate väikeste hõbedaselt helkivate soomuste järgi, kirjutab marthastewart.com. Täiskasvanud isend võib kasvada kuni 1,9 sentimeetri pikkuseks. Need kahjurid väldivad valgust ja peidavad ennast väikestesse pragudesse. Kuna majasoomukad eelistavad niisket keskkonda, on nad kõige sagedasemad puuküürnikud just vannitubades.

Kahjuritõrje eksperdi Fred Wiley sõnul on esimeseks märgiks majasoomukate sissetungist nende poolt näritud paber või papp. «Majasoomukad toituvad tärkliserikastest materjalidest nagu tapeet, fotod, raamatukaaned ja papp. Kui sa märkad, et pappkarbil on väikesed närimisjäljed, siis võib julgelt öelda, et majasoomukad on sinu koju sisse kolinud,» sõnab Wiley. Eksperdi sõnul viitab mitme majasoomuka nägemine juba suuremale probleemile.