Pilk peale! Ammu unustatud valgusti teine tulemine

Viimasel aastakümnel domineerinud minimalism on suursugused ja detailides ülevoolavad lühtrid tahaplaanile jätnud. Kuid mitte enam kauaks. Lühtrid on saanud endale kaasaegse väljanägemise ja on tagasi, et jääda. Tänapäevases trendikas kodus on kindlasti jäetud ruumi vähemalt ühe pilkupüüdva lühtri jaoks – olgu see moderne või klassikaline.