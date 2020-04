Kuus kasutust soolale, mida sa veel ei teadnud

Jätsid poti liiga kaua tulele ja toit kõrbes poti põhja kinni? Õnneks pole paanikaks põhjust. Kõrbenud toidust saab imelihtsalt soolaga jagu, kirjutab gourmandize.com. Puista jämedateraline sool niikse poti põhja ning lase sel paar tundi seista. Seejärel pese pott puhtaks ning kõrbenud toit on poti põhjast kadunud.

Sool on väga tõhus rasvaplekkide vastu. Esiteks tuleb määrdunud riie niiskeks teha, seejärel puista plekile ohtralt soola ning hõõru see pleki sisse. Lase riidel üle öö seista ning seejärel pese see pesumasinas puhtaks.