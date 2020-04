Sõrmed mulda: 5 toidutaime, mida lastega üheskoos külvata võiks

Lastega saab sel varakevadisel ajal teha toas ettevalmistusi ning panna juba praegu seemned mulda kasvama. Metsik Aed blogi jagab paari nõuannet, mida peaks silmas pidama seemnete külvamisel koos lastega.

Kuhu kasvama panna?

Sel ei ole vahet, mille sisse seemned idanema paned, kuid oluline on jälgida, et sel nõul oleks auk põhjas. Liigne vesi peab mullast välja saama, vastasel juhul on juurtel oht liigniiskusest mädanema minna. Mida sügavam nõu, seda vähem peab üldjuhul kastma, sest suurem mulla hulk hoiab kauem niiskust.

Herned

Neid on lastel vahva ette kasvatada, sest nad kasvavad kiiresti ning seega on lihtne herneste kasvamist nähes rõõmu tunda. Vali madalad sordid, mida lastel on lihtsam korjata, näiteks´Kelvedon Wonder’.

Minitomatid

Nad ei kasva väga suureks ning valmivad kiiremini kui teised tomatid. Näiteks sorte 'Tumbling Tom' või ´Vilma´. Põõsastomateid ei pea toestama ning samuti ei vaja nende külgvõsud nokkimist. Nad ei kasva üldjuhul väga kõrgeks ning neid on üpris lihtne, kas rõdul kastis või toas lillepotis kasvatada. Amplitomatite sordid: ´Hundreds and Thousands´ või ´Red currant´.

Rohelised sibulad ja küüslaugud

Neid võib kasvatada nii seemneküüslaukudest kui ka -sibulast, aga ka mõnest suurest mugulsibulast, mis köögis juba kasvama on hakanud.

Aedoad-oad

Neid on sama vahva ette kasvatada kui herneid, kuid sobivad pigem suuremate lastega kasvatamiseks. Väiksemad ei pruugi hiljem aias aru saada, et need ei ole toorelt söömiseks mõeldud.

Mais