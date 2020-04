Tuleohtlik aeg on alanud: Päästeameti nõuandeid ohutuks lõkketegemiseks

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 27. märtsist.

«Unarusse jäetud lõkkest võib väga lihtsasti alguse saada tulekahju, mis on ohuks nii loodusele kui ka inimestele ja nende kodudele. Tuul puhub lõkke kiiresti laiali, tuli levib kuiva maapinna tõttu väga kiiresti ja nii võib puhkeda ulatuslik maastikupõleng, mille kontrolli alla saamine on väga raske,» ütles Tagne Tähe.

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib Eestis praegu eriolukord ning inimestel on keelatud kogunemised. Liikuda tohib ainult oma perekonnaga, vältides teisi kontakte, või maksimaalselt kahekaupa, jälgides seejuures, et distants teistega oleks vähemalt kaks meetrit. Eriolukorra nõudeid arvestades on mõistlik ka grillimine ja looduses aja veetmine jätta tulevikku, kui piirangud on lõppenud.