Rahahädas ameeriklased korraldavad «üüristreiki»

New York, Boston, Los Angeles, San Francisco ja St. Louis on kõigest mõned Ühendriikide suurlinnad, kus üürniku väljatõstmine on seoses eriolukorraga ajutiselt keelatud. Kuid üüristreigi aktsiooni eestvedajate sõnul ei ole see piisav, et vähekindlustatud inimesi kaitsta. Eestvedajate sooviks on peatada ajutiselt üürimaksed.

Liikumis- ja kogunemiskeeldude tõttu on paljud poed, restoranid ja baarid pidanud oma uksed teadmata ajaks sulgema. Teenindussektori töötajad, kes niigi elavad vaesuspiiril, on jäänud selle tõttu ilma igasugusest sissetulekust. Raha üüri maksmiseks lihtsalt ei ole. Aktsiooni üks osalejatest Kyle Kofroni sõnab, et kuigi tema töökoht on säilinud, ei ole tema kolmel korterikaaslasel nii hästi läinud. «Ajal, mil kõik kaotavad oma töö, ei näe ma muud võimalust, kui üürimaksed peatada,» sõnab Kofron.

Ühendriikide poliitikud on näidanud aktsiooni vastu üles osalist toetust. Näiteks pooldab Ühendriikide presidendikandidaat Bernie Sanders ajutist üürimoratooriumi. Toetust on üles näidanud ka New Yorgi osariigi senati demokraadist liige Mike Gianaris, kes on lauale pannud 90 päeva pikkuse üürimakse peatamise eelnõu üürnikutele ja väikeettevõtjatele.

Esindamaks üüristreigi eestvedajate nõudmisi riikliku tasandil, on loodud Rent Strike 2020 nimeline organisatsioon. «Meie nõudmine igale kubernerile on väga lihtne: külmutage kaheks kuuks üürimaksed, pangalaenumaksed ja kommunaalmaksed või seiske silmitsi üüristreigiga,» on kirjas organisatsiooni koduleheküljel.