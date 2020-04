PILDID ⟩ Leppneeme külas ootab imeline kodu uut pererahvast

Kvaliteetse puitmaja kogupindala on 121,9 ruutmeetrit. Maja interjöör on viimistletud heledates toonides, põrandaid katab valgendatud tammeparkett. Elumja on läbimõeldud planeeringuga ning soe ja valgusküllane. Hoone asub 1093 ruutmeetri suurusel kinnistul.