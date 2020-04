Kas korteris saab köögivilju kasvatada?

Aknalaud on suurepäraseks kohaks kõikvõimalike köögiviljade kasvatamiseks, vahendab dailymail.co.uk. Kuid kõige paremini kasvavad seal spinat, salatid, maitserohelised, tšillid ja tomatid. Samuti kasvavad aknalaual väga edukalt vitamiinirohked idud.

Tihti pole rõdudel ruumiga priisata. Kuid see ei tähenda, et seal ei saaks värsket kraami kasvatada. Rõdu sobib ideaalselt näiteks salatite, tomatite ja maitsetaimede kasvatamiseks. Kindlasti tuleb arvesse võtta, kui palju päevavalgust rõdule paista. Kuuest tunnist päikesepaistest päevas piisab, et enamikke taimi kasvatada.