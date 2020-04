Teeme selgeks: milliseid IKEA tooteid eestlased hetkel kõige enam koju muretsevad?

IKEA Tallinna väljastuspunkti juhi Aleksejs Mihailovsi sõnul on eriolukorra jooksul, nagu ka eelnevatel poe tegutsemiskuudel, ostnud kliendid peamiselt suuremaid mööblisüsteeme, eesotsas köögilahenduste, garderoobilahenduste, kappide-riiulite aga ka väiksemate korrastustarvikutega.

«Soojem ilm on suurendanud ka õuemööbli tellimusi,» täheldas ta.

Enne uuele turule sisenemist uurivad IKEA disainerid koduvisiitidel kohalike inimeste kodusid, et mõista olusid, milles rahvas elab, ning mõista inimeste peamisi unistusi ja väljakutseid.

«Eestis, nagu ka teistes Balti riikides, on kõige olulisemad märksõnad väikestes ruumides elamine ja koos lastega elamine. Lisaks on siin oluline oma asjade korrastamine ja hoidmine ning väga olulisel kohal on kõiksugu riiulid, kastid, korvid,» rääkis Mihailovs.